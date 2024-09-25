Путин заявил, что Россия вышла в мировые лидеры по поставкам продуктов питания

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Россия в последние годы вышла в число ведущих мировых экспортеров по поставкам продуктов питания. Об этом заявил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

"Такой результат – это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку", – сказал он.

По словам президента, лидирующие роли в мире начинают занимать страны Глобального Юга. На сегодняшний день меняются мировая торговля и экономика, появляется новая система отношений, где главные позиции занимают растущие страны и участники перспективных объединений, отметил глава государства.

Как он подчеркнул, настоящие рынки будущего формируются и России необходимо пользоваться экспортными возможностями. Путин также обратил внимание на важность повышения эффективности финансовой и информационной поддержки экспорта.

"Я уверен, что для долгосрочного развития внешнеэкономических связей необходимо повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создавать логистическую и транспортную инфраструктуру", – указал российский лидер.

Он добавил, что вклад стран БРИКС в мировую экономику начал превышать показатели "Большой семерки" (G7). Президент рассказал, что, согласно прогнозу на 2028 год, доля в мировом ВВП у БРИКС составит 33,8%, у G7 – 27,9%.

Кроме того, Путин напомнил, что нацпроект по поддержке экспорта стартует уже в 2025 году. При этом он будет продлен до 2030 года.

Ранее Путин поручил подготовить план действий по продвижению российских брендов. Президент отметил, что страна готова производить большую линейку качественной и конкурентоспособной продукции, которую необходимо продвигать за рубежом. Он также пообещал поддержку со стороны властей усилиям регионов в экспортной сфере.

