Путин связал рост ВВП с развитием отечественного производства

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Отечественные предприятия способствуют заметному росту ВВП России после ухода иностранных компаний, заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

По словам президента, собственное производство действует более эффективно, "подхватывая" определенные направления работы.

"И действует подчас даже более эффективно, чем наши партнеры, которые просто поставляли относительно дешевые товары на наш рынок промышленной продукции. Отчасти с этим связан и рост ВВП страны. Это не одно и то же, но такие сравнения вполне уместны", – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что рост ВВП в РФ по итогам первого полугодия составил 4,6%. Ожидается, что к концу года его рост будет больше прошлогоднего. Также президент отметил, что инфляция в стране имеет тенденцию к снижению.

Между тем Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,9% с ранее ожидаемых 2,8%. В 2025 году показатель остановится на уровне 2,5%, в 2026-м – на 2,6%, а в 2027 году – на 2,8%.