Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 3,9%

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Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,9% с ранее ожидаемых 2,8%. Об этом рассказал официальный представитель Минэкономразвития, пишет ТАСС.

Таким образом, в 2025 году показатель остановится на уровне 2,5%, в 2026-м – на 2,6%, а в 2027 году – на 2,8%.

По словам представителя ведомства, на сегодняшний день темпы роста экономики в этом году оцениваются более оптимистично, чем в апреле. Также он уточнил, что номинальный ВВП в России составит более 195 триллионов рублей, что на 4,4 триллиона больше прогноза, опубликованного министерством в апреле 2024 года.

Помимо этого, к концу 2024 года денежные доходы россиян вырастут на 7,1% в реальном выражении, а заработные платы – на 9,2%, уточнил он.

При этом в 2025-м, по его словам, рост доходов ожидается на 6,1%, в 2026 году – 4,6%, а в 2027-м – на 3,4%. В свою очередь, заработные платы увеличатся на 7% в 2025 году, на 5,7% – в 2026-м и на 4,1% – в 2027 году.

Кроме того, эксперт рассказал, что уровень безработицы в России в текущем году опустился на 2,6%. Ожидается, что она останется на таком же значении в период с 2024 по 2027 год, добавил представитель министерства.

Накануне Владимир Путин заявлял о большем росте ВВП. Российский лидер подчеркнул, что к концу года его рост будет больше прошлогоднего. Путин также отметил, что инфляция в стране имеет тенденцию к снижению, хотя недавно превышала 9% при целевом показателе 4%. По словам российского главы, сейчас инфляция в России меньше 9%.