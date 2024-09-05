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05 сентября, 12:05

Экономика

Путин ожидает рост ВВП России по итогам года больше прошлогоднего

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Рост ВВП России по итогам первого полугодия составил 4,6%. Ожидается, что к концу года его рост будет больше прошлогоднего, сообщил Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Я думаю, что коррекция к концу года будет, но в целом мы можем рассчитывать как минимум на повторение результатов прошлого года, а, скорее всего, рост будет больше. Это основной показатель состояния экономики", – сказал президент РФ.

Путин отметил, что инфляция в стране имеет тенденцию к снижению, хотя недавно превышала 9% при целевом показателе 4%. По словам российского лидера, сейчас инфляция в России меньше 9%.

Между тем Путин заявил, что РФ не отказывалась от расчетов в долларах, это ей отказали. В стране не проводится политика дедолларизации, нужно просто искать другие возможности, объяснил президент РФ и напомнил, что Соединенные Штаты решили отказать России в долларовом обслуживании, думая, что после этого в стране все рухнет. Но Запад, по словам российского лидера, уже понимает свою ошибку, поскольку своими действиями подталкивал государства отказываться от доллара.

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