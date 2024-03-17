Объем производства мыла и косметики в Москве увеличился более чем на 60%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Московские предприятия увеличили производство мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств свыше чем на 60% в январе текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"За первый месяц 2024 года объем промышленного производства в Москве увеличился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Рост во многом обеспечили предприятия в обрабатывающих отраслях – они нарастили выпуск продукции на 19,6%", – подчеркнул заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На сегодняшний день в Москве работают более 30 заводов по выпуску косметических средств. Их сотрудниками являются более 4 тысяч человек. Столичные производители данной сферы уже отгрузили товары на сумму в 4,8 миллиарда рублей.

Инструменты поддержки промышленников помогают им наращивать производственные мощности и разрабатывать уникальную продукцию. Столичные предприятия могут подать заявку на присвоение статуса промышленного комплекса, благодаря которому компании получат льготы и займы.

"Например, два косметических предприятия уже несколько раз воспользовались помощью фонда в виде льготных займов на развитие производства, а также экспортной деятельности. Общая сумма поддержки составила 700 миллионов рублей", – добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее сообщалось, что столичное предприятие косметики для волос и кожи, а также бытовой химии выпустило свыше 3 миллионов единиц продукции за 2023 год. Компания Baze Professional смогла увеличить объемы благодаря расширению своего ассортимента. В прошлом году она стала изготовлять гели и капсулы для стирки, кондиционеры для белья, таблетки для посудомоечных машин, средства для мытья посуды и другие товары.

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