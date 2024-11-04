Володин заявил, что попытки изолировать РФ закончились провалом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Попытки изолировать РФ и разорвать экономику закончились провалом для их инициаторов. Государство преодолевает все вызовы благодаря сплоченности общества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"За последние годы против нашей страны введено более 22 тысяч незаконных санкций. Но именно благодаря сплоченности общества Россия преодолевает все вызовы и проблемы, становясь более сильной", – отметил он.

По словам Володина, народ сплотился вокруг Владимира Путина. Как подчеркнул председатель Госдумы, о важности сплоченности и силе духа народа напоминает и День народного единства, который отмечается 4 ноября.

В этот день в России вспоминают события 1612 года, когда люди разных сословий объединились ради защиты Родины, указал он.

"Дух единения живет в наших сердцах и сегодня, помогая справляться с трудностями и достигать новых целей", – добавил Володин.

Ранее Путин рассказал, что многие на Западе поддерживают и Россию, и стремление российской стороны в укреплении традиционных ценностей, несмотря на действия западных властей. Он также подчеркнул, что для РФ нет враждебных языков и стран, однако, по его словам, есть враждебные элиты, которые желают ослабить и разделить Россию.

