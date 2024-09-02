Путин рассказал о поддержке России и традиционных ценностей на Западе

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Многие на Западе поддерживают и Россию, и стремление российской стороны в укреплении традиционных ценностей, несмотря на действия западных властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговоры о важном" в кызылской школе № 20.

Он также подчеркнул, что для РФ нет враждебных языков и стран, однако, по его словам, есть враждебные элиты, которые желают ослабить и разделить Россию.

"Враждебные элиты борются с Россией веками, потому что они считают, что она слишком большая – им угрожает такая большая страна, как Россия, они стараются наше развитие затормозить", – подчеркнул глава государства.

Путин также указал на то, что Россия поддерживает контакты с западными странами, несмотря на безуспешные попытки враждебных элит изолировать страну.

"Экономика западных стран высокотехнологичная, современная. Нам еще, безусловно, есть чему там поучиться", – подытожил президент.

Путин также ранее подписал указ о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Так, граждане иностранных государств могут рассчитывать на временное проживание в России без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории государства и основ законодательства.

