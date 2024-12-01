Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

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Владимир Путин подписал закон, который утвердил федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно утвержденному бюджету, доходы в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы – 41,469 триллиона. Доходы в 2026 году должны составить 41,841 триллиона рублей, а расходы – 44,022 триллиона. В 2027 году планируется, что доход бюджета будет равен 43,154 триллионов рублей, а расходы составят 45,915 триллиона.

Таким образом, дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5 процента ВВП, в 2026 году – 0,9 процента ВВП, в 2027 году – 1,1 процента ВВП. Главным источником финансирования дефицита бюджета будут внутренние госзаимствования.

Ключевыми приоритетами федерального бюджета на трехлетний период являются выполнение государством всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение безопасности и обороны страны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры.

В конце сентября правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. План подразумевает, что в 2025 году доходы федеральной казны увеличатся до 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Данная сумма почти на 12% превышает ту, что была зафиксирована в 2024 году.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что проект бюджета РФ на 2025–2027 годы предполагает выделение средств на льготные программы ипотеки. При этом приоритетными направлениями в нем глава ведомства назвал социальную поддержку граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность.

