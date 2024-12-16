Аксаков уверен, что Центробанк снизит ключевую ставку

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Центробанк РФ победит инфляцию и снизит ключевую ставку. Об этом говорится в телеграм-канале "Дума ТВ".

На парламентских слушаниях об основных направлениях развития финансового рынка на 2025 год и период 2026 и 2027 годов парламентарий напомнил, что ГД одобрила денежно-кредитную политику Банка России. При этом он признал, что регулятор слишком поздно начал бороться с инфляцией.

"Я критиковал ЦБ, что он поздно начал повышать ключевую ставку для того, чтобы бороться с инфляцией. Он упустил момент, и она разогналась так, что теперь ее сложнее остановить. Уверен, что ЦБ победит, и это в ближайшее время все будут наблюдать", – сказал депутат.

По его словам, инфляционные процессы будут замедляться и, соответственно, ключевая ставка будет снижаться.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин спрогнозировал, что в 2025 году средний уровень ключевой ставки составит 17–21%. Такое предположение он сделал, основываясь на сохраняющихся инфляционных рисках и необходимости поддержания финансовой стабильности.

Центробанк РФ 25 октября резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.