Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 10:56

Экономика
Главная / Новости /

Греф: снижение ключевой ставки начнется во второй половине 2025 года

Снижение ключевой ставки может произойти в РФ во второй половине 2025 года

Фото: 123RF/dobrydnev

Жесткая денежно-кредитная политика станет колоссальным вызовом бизнесу РФ в 2025 году. Снижение ключевой ставки прогнозируется не ранее второй половины года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Каким мы видим 25-й год? Конечно же, это жесткая денежно-кредитная политика – и это будет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора", – цитирует его РИА Новости.

Однако, отметил Греф, экономика России за последние годы доказывала способность к адаптации.

Центробанк РФ 25 октября резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

При этом в ЦБ РФ считают, что политика регулятора позволит снизить инфляцию к 4–4,5%. По мере ее торможения будет рассматриваться постепенное снижение ключевой ставки. Ожидается, что ее размер достигнет к 2027 году 7,5–8,5%.

В России продолжается рост цен

Читайте также


экономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика