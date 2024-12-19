Путин связал оскорбления в свой адрес с бессилием и уровнем культуры

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Владимир Путин связал оскорбления в свой адрес, которые позволяют себе некоторые зарубежные лидеры, с уровнем их культуры.

"Я уже говорил когда-то: "Кто как обзывается, тот так и называется", – напомнил глава государства на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Он предположил, что иностранные лидеры высказываются подобным образом от бессилия.

"А зачем нам демонстрировать это бессилие? У нас достаточно аргументов, чтобы четко и ясно излагать свою позицию", – заключил президент.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем послал Россию на три буквы. Как, в свою очередь, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, президент Украины подразумевал под этим ФРГ.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не слышал об оскорбительных заявлениях со стороны президента Украины. Он отметил, что у России более конструктивная повестка относительно конфликта.

