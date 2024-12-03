Депутат Шеремет назвал деградацией оскорбление Зеленского в адрес России

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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет негативно отреагировал на оскорбление Владимира Зеленского в адрес России, передает РИА Новости.

По его словам, украинский лидер таким образом показал миру степень своей деградации, хамства и необразованности. Он также добавил, что заявление Зеленского сделано не от большого ума, а только доказывает его панические настроения, агонию и отсутствие моральных рамок.

"Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку. Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия", – сказал Шеремет.

Зеленский во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем послал РФ на три буквы. Как, в свою очередь, заявила представитель МИД России Мария Захарова, президент Украины подразумевал под этим ФРГ.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не слышал об оскорбительных заявлениях со стороны президента Украины. Представитель Кремля отметил, что у России более конструктивная повестка относительно конфликта на Украине.