Депутат Останина призвала проверить сериал "Беременна в 16"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой проверить сериал "Беременна в 16" на предмет деструктивной идеологии. Соответствующее обращение в своем телеграм-канале опубликовала журналистка Ксения Собчак.

Останина уточнила, что Минкульт выдал прокатное удостоверение пока только пилотной серии. По сюжету 16-летняя школьница Тоня влюбляется в ученика Семена. Она скрывает свой возраст и вступает с ним в интимную связь, а затем выясняется, что она беременна.

"Комитет ГД по защите семьи полагает, что <...> сериал "Беременна в 16" может быть отнесен к информационной продукции, содержащей деструктивную идеологию <...> включая отрицание ценности крепкой семьи и брака", – заявила депутат в своем обращении.

Исходя из того, что обычно беременность длится около 9 месяцев, зритель может предположить, что близость двух школьников произошла до того момента, когда Тоне исполнилось 16 лет. Депутат напомнила, что это можно расценить как действия сексуального характера или как развратные действия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, согласно статьям 134 и 135 УК РФ.

Также Останина попросила Минкульт предоставить не только основания выдачи прокатного удостоверения, но и источник финансирования проекта.

Ранее первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая назвала телепрограмму "Мама в 16" "красным маячком" для социальных служб. Депутат призывала запретить ее.

Подобное шоу может деструктивно влиять на подростков, так как граждане, ставшие в таком возрасте родителями, не смогут воспитать достойного человека. По словам Буцкой, любая ранняя беременность является кризисом, во время которого молодым девочкам нужно помогать, а не делать их звездами ТВ и Сети.

