Милонов призвал отправлять в военкомат мужчин, пользующихся сайтами для секс-знакомств

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что мужчинам, которые пользуются знакомствами на одну ночь, следует обратиться в военкомат, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его мнению, мужчины через подобные знакомства хотят показать свои характер и предназначение. Милонов подчеркнул, что речь не идет о всех мужчинах, которые ищут себе пару на сайтах знакомств.

"А в приложениях для секс-знакомств – это не просто на одну ночь, это на одну ночь со всякими разными, прошу прощения, аксессуарами. Если у человека есть такая потребность, так это же готовый штурмовик, поймите, вот он, вот тут и боль, и кровь, и удовольствие выше крыши", – пояснил политик.

Ранее Милонов сообщил, что нет ничего плохого в существовании альтушек и скуфов, поэтому призвал не запрещать их, а помочь им найти друг друга через создание портала на базе "Госуслуг". По его словам, каждая альтушка мечтает найти своего скуфа, поэтому девушки нуждаются в мужчинах с пышными усами и сильными руками.