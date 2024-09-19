Милонов пригрозил ответственностью вернувшемуся к деятельности Кашпировскому

Анатолий Кашпировский, прославившийся сеансами исцеления по телевидению, продолжает свою деятельность. Однако теперь вместо манипуляций через экран он устраивает личные встречи – разумеется, не бесплатно. Москва 24 выяснила, действительно ли подобные методы могут принести пользу.

Возвращение Кашпировского?

Фото: РИА Новости/Замир Усманов

Анатолий Кашпировский на днях провел сеансы своих целительских практик в Москве: на один из них пришло порядка 300 человек, рассказал телеграм-канал SHOT. После встречи с главным целителем СССР якобы можно было похудеть, излечиться от седины, рака и бесплодия. При этом от всех недугов он избавляет по одному сценарию: сначала беседует с гостями, а потом они все падают на пол.

По данным СМИ, для похудения Кашпировский "подкрепляет невидимые ключи и ввинчивает гайки", а для улучшения сердцебиения "помогает набрать невидимую высоту". Избавить от аллергии же, по его словам, получится, если принести сам возбудитель этой реакции в больших количествах.

К примеру, на одной из встреч Кашпировский якобы выгнал из зала женщину, принесшей мало хлорки, от которой ей становилось плохо. На опубликованном видео с сеанса целитель объяснил свой поступок тем, что "жадные" жалеют не только на лечение, но и на себя, поэтому недостойны его внимания.

Кроме того, Кашпировский заявляет, что помогает вернуть зрение: для этого необходимо пять минут с закрытыми глазами послушать песни Александра Малинина. Однако для лучшего результата он советует посетить несколько сеансов. По данным СМИ, билет на такую встречу стоит от 3,5 до 9 тысяч рублей. Индивидуальный прием обойдется в 25 тысяч.

Однако директор целителя Сергей в беседе с изданием "Газета.ру" опроверг эту информацию. По его словам, выступления телемага никогда не прекращались, а на встречах собираются аншлаги. Журналистов же, которые публикуют якобы недостоверные истории о целителе, он назвал "шарлатанами".





Сергей директор Анатолия Кашпировского Придумали какую-то катастрофическую сумму, которая, как им кажется, приведет народ в бешенство. Билеты на выступления Анатолия Михайловича продаются онлайн, и это не тайные выступления, подпольные. Нет, у нас все абсолютно официально. Мы возмущены этой ситуацией, потому что все, что они написали, чудовищная, неприкрытая ложь которой они просто будоражат людей. Зачем они это делают?

Кроме того, по словам Сергея, никто никакую женщину из-за малого количества хлорки не выгонял.

"Женщина принесла мало хлорки. А что нам хлорировать-то? Это дурость несусветная. Ну просто дурость. Когда мы читали это, знаете, было и смешно, и грустно", – заключил директор Кашпировского.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил RT, что Кашпировский – шарлатан.

"Честно говоря, для меня стало новостью, что Кашпировский до сих пор живой и пытается снова взяться за свои старые фокусы. Я думаю, что он не ценит того, что его прежняя деятельность не привела его на тюремные нары. Видимо, старый шарлатан поиздержался и снова захотел обогатиться за счет человеческой глупости и доверчивости", – сказал парламентарий.



Виталий Милонов депутат Госдумы Анатолий, сворачивай свой балаган и не доводи до греха. Эпоха мистического МММ в России давно позади!

Милонов подчеркнул, что будет лично добиваться привлечения Кашпировского "к заслуженной ответственности", если тот сам не прекратит свою деятельность.

Как это работает?

Фото: РИА Новости/Замир Усманов

Анатолий Кашпировский на своих сеансах вводит людей в гипноз, рассказал Москве 24 президент Ассоциации суггестивных психологов, преподаватель Московского института психоанализа, гипнолог Евгений Головинов.





Евгений Головинов гипнолог В данном случае идет работа с психикой клиента. Очень часто бывает, что наши эмоциональные блоки и напряжения создают, например, аллергические реакции. Соответственно, когда это прорабатывается, проблема проходит.

По словам специалиста, Кашпировский создает ситуацию, в которой болезнь обостряется. После этого он начинает работать с сознанием, погружая его в безопасную комфортную среду.

"Когда он говорит взять больше аллергена, то создает обострение. Человек больше находится в психоэмоциональном напряжении, и уже с этим Кашпировский работает", – добавил он.

При этом Головинов подчеркнул: каждый специалист руководствуется своим определением гипноза (всего их больше 200), вокруг которого впоследствии выстраивается методика. Однако у любого такого сеанса есть характерные черты. В частности, это каталепсия, когда тело находится в неподвижном состоянии, меняется цвет лица и дыхание, заметил специалист.

Однако эксперт утверждает, что эти методики воздействуют далеко не на всех: по статистике, гипнозу поддаются только от 7 до 13% людей.