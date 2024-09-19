Милонов пригрозил ответственностью вернувшемуся к деятельности Кашпировскому

Анатолий Кашпировский, прославившийся сеансами исцеления по телевидению, продолжает свою деятельность. Однако теперь вместо манипуляций через экран он устраивает личные встречи – разумеется, не бесплатно. Москва 24 выяснила, действительно ли подобные методы могут принести пользу.
Возвращение Кашпировского?
Анатолий Кашпировский на днях провел сеансы своих целительских практик в Москве: на один из них пришло порядка 300 человек, рассказал телеграм-канал SHOT. После встречи с главным целителем СССР якобы можно было похудеть, излечиться от седины, рака и бесплодия. При этом от всех недугов он избавляет по одному сценарию: сначала беседует с гостями, а потом они все падают на пол.
По данным СМИ, для похудения Кашпировский "подкрепляет невидимые ключи и ввинчивает гайки", а для улучшения сердцебиения "помогает набрать невидимую высоту". Избавить от аллергии же, по его словам, получится, если принести сам возбудитель этой реакции в больших количествах.
К примеру, на одной из встреч Кашпировский якобы выгнал из зала женщину, принесшей мало хлорки, от которой ей становилось плохо. На опубликованном видео с сеанса целитель объяснил свой поступок тем, что "жадные" жалеют не только на лечение, но и на себя, поэтому недостойны его внимания.
Кроме того, Кашпировский заявляет, что помогает вернуть зрение: для этого необходимо пять минут с закрытыми глазами послушать песни Александра Малинина. Однако для лучшего результата он советует посетить несколько сеансов. По данным СМИ, билет на такую встречу стоит от 3,5 до 9 тысяч рублей. Индивидуальный прием обойдется в 25 тысяч.
Однако директор целителя Сергей в беседе с изданием "Газета.ру" опроверг эту информацию. По его словам, выступления телемага никогда не прекращались, а на встречах собираются аншлаги. Журналистов же, которые публикуют якобы недостоверные истории о целителе, он назвал "шарлатанами".
Кроме того, по словам Сергея, никто никакую женщину из-за малого количества хлорки не выгонял.
"Женщина принесла мало хлорки. А что нам хлорировать-то? Это дурость несусветная. Ну просто дурость. Когда мы читали это, знаете, было и смешно, и грустно", – заключил директор Кашпировского.
В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил RT, что Кашпировский – шарлатан.
"Честно говоря, для меня стало новостью, что Кашпировский до сих пор живой и пытается снова взяться за свои старые фокусы. Я думаю, что он не ценит того, что его прежняя деятельность не привела его на тюремные нары. Видимо, старый шарлатан поиздержался и снова захотел обогатиться за счет человеческой глупости и доверчивости", – сказал парламентарий.
Милонов подчеркнул, что будет лично добиваться привлечения Кашпировского "к заслуженной ответственности", если тот сам не прекратит свою деятельность.
Как это работает?
Анатолий Кашпировский на своих сеансах вводит людей в гипноз, рассказал Москве 24 президент Ассоциации суггестивных психологов, преподаватель Московского института психоанализа, гипнолог Евгений Головинов.
По словам специалиста, Кашпировский создает ситуацию, в которой болезнь обостряется. После этого он начинает работать с сознанием, погружая его в безопасную комфортную среду.
"Когда он говорит взять больше аллергена, то создает обострение. Человек больше находится в психоэмоциональном напряжении, и уже с этим Кашпировский работает", – добавил он.
При этом Головинов подчеркнул: каждый специалист руководствуется своим определением гипноза (всего их больше 200), вокруг которого впоследствии выстраивается методика. Однако у любого такого сеанса есть характерные черты. В частности, это каталепсия, когда тело находится в неподвижном состоянии, меняется цвет лица и дыхание, заметил специалист.
Однако эксперт утверждает, что эти методики воздействуют далеко не на всех: по статистике, гипнозу поддаются только от 7 до 13% людей.