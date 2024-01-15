Психолог заявил, что человек может не помнить детство из-за пережитой травмы

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Потеря детских воспоминаний может быть связана с пережитой травмой. Об этом "Газете.ру" рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Он считает, что в психологии есть несколько теорий и гипотез, пытающихся объяснить данный феномен. Одна из них – травма, указал эксперт. По его словам, если человек пережил в детстве какие-либо негативные или травматические события, то он подсознательно может вытеснять их из памяти, чтобы защитить себя от боли и страданий. Это называется психогенной амнезией, уточнил он и отметил, что это нарушение, при котором человек не может вспомнить конкретные периоды или события своей жизни, связанные с психологическим стрессом или травмой.

Эксперт считает, что это может быть полное или частичное забывание, временное или длительное. Психогенная амнезия, продолжил он, может быть вызвана как однократным травматическим событием, так и хроническим стрессом или насилием. Самбурский уверен, что механизм психологической защиты помогает человеку преодолеть пережитый ужас.

"Впишите сюда что угодно – любое травматическое событие, которое вызвало ужас, мозг постарается затирать. Это необходимо, чтобы продолжать жить дальше", – добавил он.

Но, отметил психолог, это не означает, что воспоминания полностью исчезают из мозга. При определенных условиях они могут быть восстановлены, например, при психотерапии или гипнозе, уточнил Самбурский.

Еще одной причиной забывания детства может являться выборочность, указал эксперт. По его словам, если человек не придает большого значения своему детству и не привязан к нему, то он может не обращать внимания на свои детские воспоминания и не активировать их в своем сознании. Это называется выборочным забыванием, добавил специалист.

Выборочное забывание – процесс, при котором человек забывает информацию, не соответствующую его интересам, целям, убеждениям и самооценке, подчеркнул психолог. Такой процесс является механизмом психологической защиты, помогающий человеку сосредоточиться на том, что для него важно и полезно в настоящем и будущем, объяснил Самбурский. Однако при выборочном забывании воспоминания тоже не пропадают из памяти, рассказал эксперт и добавил, что они могут быть восстановлены, например, при встрече с друзьями детства, просмотре фотографий или прочтения книги.

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