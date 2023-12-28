Эксперт заявил, что психические расстройства бывают "заразны"

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Длительное общение с людьми, имеющими психические расстройства, может негативно отразиться на психике здорового человека. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на клинического психолога Дениса Долгова.

Специалист обратил внимание, что человек всегда старается подстраиваться под тех, кто его окружает. Чаще всего депрессивные люди заражают своим пессимизмом близких, подчеркнул Долгов.

"Не забывайте, что психические расстройства "заразны". Это не значит, что они имеют инфекционную природу. Но длительное тесное общение с имеющими такие расстройства чревато последствиями для психики здорового человека", – объяснил он.

Психолог также привел в пример ситуацию, когда у совершенно здорового человека возникает бред преследования после общения с пациентом, у которого диагностировали подобное расстройство. Невнимательные специалисты могут решить, что у человека внезапно развилась шизофрения, однако все симптомы исчезнут, как только он прекратит общение с настоящим больным, резюмировал Долгов.

Ранее стало известно об увеличении числа россиян, которые обращаются за психологической помощью на фоне повышения уровня тревоги в обществе.

В исследовании поучаствовали 2 068 врачей и работников среднего медицинского персонала со всех российских регионов. Около 88,5% медиков высказались за бесплатное предоставление психологической помощи в поликлиниках.



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