Главный психиатр Москвы назвал гипноз неэффективной мерой против вредных привычек

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Гипноз является неэффективной мерой в борьбе с вредными привычками, считает главный психиатр Москвы Георгий Костюк. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной марафону "100 дней здоровья".

"Я думаю, что программы, которые будут реализоваться в рамках марафона "100 дней здоровья", более эффективны, чтобы преодолеть свои привычки. Гипнологи – это уже уходящие технологии прошлого и даже позапрошлого века", – передает РИА Новости его слова.

По мнению психиатра, гипноз может только подтолкнуть к тому, чтобы человек попробовал избавиться от вредных привычек. Однако этот метод сам по себе не решит проблему, резюмировал врач.

Ранее директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко объяснила, почему пивной алкоголизм опаснее водочного. По ее словам, пиво не только вызывает состояние эйфории, но и воздействует на вкусовые рецепторы, что ускоряет зависимость.

Эксперт предупредила, что употребление хмельного напитка приводит к расширению вен, развитию сердечной недостаточности и поражению печени. Кроме того, из-за "вымывания" калия и магния из организма у человека могут появиться сухость кожи, боли в икроножных мышцах, слабость в ногах, раздражительность и плохой сон.



"Доктор 24": вредные привычки, которые нарушают работу иммунитета