Эксперт рассказала, как бороться с созависимостью при пьющем супруге

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Один из признаков созависимости супруги пьющего мужа заключается в неприятии факта болезни, поэтому борьбу с таким состоянием необходимо начинать с принятия существования проблемы. Об этом "Газете.ру" сообщила сотрудник НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Лариса Мазурова.

По ее словам, работу следует начать с анозогнозии – отсутствия критической оценки больным. Специалист посоветовала женщине увидеть ее проблемы.

"Помочь ей понять, что она чувствует, каковы ее убеждения, интеллектуальные возможности и как их использовать для того, чтобы работать с собственными переживаниями и налаживать собственную жизнь, удовлетворять свои насущные потребности", – указала эксперт.

Психолог отметила, что также следует работать над проблемой вместе с супругом. Она рекомендовала совместные походы на терапию.

"Если жене удается убедить мужа поработать в группе, если супруги борются с проблемой сообща, шанс разобраться с ней довольно высок. До развода может и не дойти", – резюмировала Мазурова.

Ранее нарколог Ольга Шевченко рассказала, что несомненными признаками алкогольной зависимости являются тремор, "развинченные" движения, отекшее лицо и покраснение кожи. В некоторых случаях предварительная оценка дается преимущественно по опросу, в который входят пункты касательно алкогольных привычек, указала она.

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