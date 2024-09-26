Депутат Милонов предложил помочь каждой альтушке найти своего скуфа на "Госуслугах"

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Депутат ГД Виталий Милонов считает, что нет ничего плохого в существовании альтушек и скуфов, поэтому призвал не запрещать их, а помочь им найти друг друга. Об этом он заявил в беседе с Общественной службой новостей.

Он также считает, что каждая альтушка мечтает найти своего скуфа. По его мнению, девушкам нужен мужчина с пышными усами, бородой и сильными руками, который умеет менять краны, прибивать полки и объяснять политические моменты.

В связи с этим парламентарий призвал разработать приложение для знакомств на базе портала "Госуслуги".

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, что распознать скуфа можно по нескольким признакам: такой мужчина не имеет планов и амбиций, поэтому он не будет проявлять инициативу, он не хочет читать что-то новое и ездить в новые места. По словам специалиста, у подобного типа людей нет цели и интересов.