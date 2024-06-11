Психолог Миллер: отсутствие целей и мотивации у мужчины – признаки скуфа

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Женщина может распознать скуфа (это прозвище для мужчин с лишним весом, отсутствием какого-либо стиля в одежде и полным пренебрежением к занятиям спортом) по следующими признакам: у него нет планов, амбиций и он не будет проявлять инициативу. Кроме того, такой тип мужчин не имеет цели и ничем не интересуется. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога и сексолога Александра Миллера.

"Они не хотят читать, изучать новое, ездить в новые места. Когда еще в начале отношений вялотекущий режим заметен, вы видите скучноватого парня, который в принципе готов разделить свой досуг с девушкой так, чтобы заказать пиццу и попить пиво, – дальше будет только хуже", – заявила она.

По ее словам, у многих людей наблюдается минимальный уровень интереса к жизни. Однако это неправильный подход, уточнила эксперт. Любой человек, как она считает, должен понимать, какие цели перед ним стоят.

Ранее психолог Елизавета Баева заявила, что мужчины, которые красиво ухаживают за женщинами, часто оказываются непригодны для создания семьи. Брак с тем, кто не способен на широкие жесты, зачастую становится более крепким. Эксперт заявила, что ей не нравится, когда в социальных сетях демонстрируется только позитивная сторона отношений мужчин и женщин. По ее словам, это не имеет отношения к реальному положению дел.

