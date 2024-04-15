Психолог Тум рассказала, как распознать истеричку на первом свидании

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Яркие, темпераментные женщины, которые экстравагантно и даже вульгарно выглядят могут быть истеричками, объяснила News.ru психолог Майя Тум.

По словам эксперта, если мужчина вступит в отношение с такой женщиной, то обнаружит, что она очень капризна и ревнива.

"Они ссорятся через крики, претензии, потом слезы взахлеб до истошного задыхания", – прокомментировала Тум.

У истеричек несогласованны мысли, чувства и действия. Они излишне эмоциональны, поэтому бурно реагируют даже на самые обыденные вещи.

Ранее психотерапевт Наталья Наумова назвала шутки, на которые обижаются жены. С супругами лучше не шутить об их внешности и ведении хозяйства. Юмор не должен унижать или оскорблять достоинства человека.