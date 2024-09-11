Исследование: москвички на первом свидании обращают внимание на смартфон мужчины

11 сентября, 10:02Общество
Фото: 123RF/visualproductions
Жительницы столицы на первом свидании часто обращают внимание на бренд смартфона молодого человека, в то время как мужчины не так категоричны в этом вопросе. Об этом говорится в исследовании дейтинг-сервиса "Мамба" и бренда Magssory, результаты которого есть в распоряжении Москвы 24.
По данным аналитиков, для большинства девушек (74%) важную роль на первом свидании играет внешний вид мужчины. Главными же атрибутами являются его одежда и обувь (90%), а также прическа (36%). При этом для многих девушек большое значение имеет смартфон партнера: 22% респонденток признались, что модель и цена гаджета помогают им оценить статус и доход мужчины.
Мужчины при первой встрече чаще всего обращают внимание на прическу девушки, ее маникюр и макияж – такой вариант выбрали 69% респондентов. Еще 52% рассказали, что отмечают одежду и обувь собеседницы, а вот ее смартфон важен только 6% опрошенных.
"В вопросе бренда телефона мужчины также оказались менее категоричны – 24% предпочитают, чтобы девушка пользовалась устройствами компании Apple, а вот 21% поддерживают пользовательниц Android", – указали аналитики.
"При этом ситуация, когда телефон партнера оказывается значительно дороже собственного, беспокоит представителей обоих полов (по 10%) – в этом случае они испытывают некоторый дискомфорт", – говорится в исследовании.
В среднем на гаджеты и аксессуары жители столицы готовы потратить около 100 тысяч рублей – так ответили 83% мужчин и 85% женщин. При этом 82 и 86% соответственно приобретают смартфон только в случае выхода из строя предыдущего. А вот регулярно обновлять свой гаджет предпочитают 15% мужчин и 12% девушек.
Также респонденты рассказали, какие моменты могут оттолкнуть их на первом свидании. К примеру, для 83% москвичек и 54% москвичей красным флагом будет неопрятный внешний вид партнера. Неправильная осанка и странная мимика не нравятся 41% мужчин и женщин, неудачная прическа оттолкнет 30 и 20% соответственно. Излишне яркий и вызывающий стиль не оценят 38% респондентов мужского пола и 27% – женского, отметили авторы исследования.
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