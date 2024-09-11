Исследование: москвички на первом свидании обращают внимание на смартфон мужчины

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Жительницы столицы на первом свидании часто обращают внимание на бренд смартфона молодого человека, в то время как мужчины не так категоричны в этом вопросе. Об этом говорится в исследовании дейтинг-сервиса "Мамба" и бренда Magssory, результаты которого есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, для большинства девушек (74%) важную роль на первом свидании играет внешний вид мужчины. Главными же атрибутами являются его одежда и обувь (90%), а также прическа (36%). При этом для многих девушек большое значение имеет смартфон партнера: 22% респонденток признались, что модель и цена гаджета помогают им оценить статус и доход мужчины.





из результатов исследования В вопросе устройств девушки обращают внимание не только на их внешний вид (60%), но также и бренд (33%). Интересно, что 38% москвичек предпочитают партнеров, использующих гаджеты компании Apple. Для 10% наиболее привлекательны пользователи системы Android.

Мужчины при первой встрече чаще всего обращают внимание на прическу девушки, ее маникюр и макияж – такой вариант выбрали 69% респондентов. Еще 52% рассказали, что отмечают одежду и обувь собеседницы, а вот ее смартфон важен только 6% опрошенных.

"В вопросе бренда телефона мужчины также оказались менее категоричны – 24% предпочитают, чтобы девушка пользовалась устройствами компании Apple, а вот 21% поддерживают пользовательниц Android", – указали аналитики.





из результатов исследования Для 58% девушек и 49% мужчин наличие новейшей модели телефона у партнера является показателем высокого заработка. Также 15% москвичек отмечают, что мужчины, пользующиеся самыми актуальными моделями, являются стильными и следят за трендами.

"При этом ситуация, когда телефон партнера оказывается значительно дороже собственного, беспокоит представителей обоих полов (по 10%) – в этом случае они испытывают некоторый дискомфорт", – говорится в исследовании.

В среднем на гаджеты и аксессуары жители столицы готовы потратить около 100 тысяч рублей – так ответили 83% мужчин и 85% женщин. При этом 82 и 86% соответственно приобретают смартфон только в случае выхода из строя предыдущего. А вот регулярно обновлять свой гаджет предпочитают 15% мужчин и 12% девушек.

Также респонденты рассказали, какие моменты могут оттолкнуть их на первом свидании. К примеру, для 83% москвичек и 54% москвичей красным флагом будет неопрятный внешний вид партнера. Неправильная осанка и странная мимика не нравятся 41% мужчин и женщин, неудачная прическа оттолкнет 30 и 20% соответственно. Излишне яркий и вызывающий стиль не оценят 38% респондентов мужского пола и 27% – женского, отметили авторы исследования.

Ранее психолог и сексолог Александр Миллер рассказал, как женщина может распознать скуфа. Обычно так называют неспортивных мужчин с лишним весом и отсутствием какого-либо стиля в одежде. Психолог пояснил, что у такого человека, как правило, нет планов и амбиций. Кроме того, у скуфа нет цели и он ничем не интересуется, подчеркнул Миллер.

