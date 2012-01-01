Психолог Кардиакос назвала минусы приложения для знакомств с проверкой кредитов

В России планируют запустить сервис для знакомств, в котором можно будет проверить партнера на наличие долгов, кредитов и алиментов. Фото и видео при этом будут доступны не сразу, а только в случае совпадения интересов. Вместе с экспертом разбираемся, правильно ли начинать отношения с таких проверок.

Фото на потом

Концепцию приложения для тех, кто нацелен на серьезные и длительные отношения, представили разработчики из Мурманска, сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Подбор – "вслепую": по задумке, поиск пары будет строиться на общих взглядах, прошлых отношениях, образе жизни и состоянии здоровья. При этом вся информация будет отображаться в анонимных анкетах в виде текста. Только в случае совпадения интересов пользователю удастся увидеть фото и видео потенциального партнера.







Павел Китов лидер проекта В России отсутствуют аналоги со слепым методом подбора и обработкой персональных данных. В представленных на рынке приложениях для знакомств идет перегрузка по визуальной составляющей: партнер подбирается не на основании рассудочных критериев для долгосрочных отношений, а поверхностно, по внешнему виду.

В свою очередь, чтобы пользователь мог узнать финансовое положение собеседника, планируется связать сервис со сторонними агрегатами и базами данных.

Перед поиском пользователь должен будет пройти первичное, а затем расширенное анонимное анкетирование: рассказать про свою семью, а после связаться по видео с администрацией платформы, чтобы высказать мнение на темы воспитания и здоровья. Все данные разработчики обещают шифровать.

Безопасность превыше всего

Сервисы для знакомств действительно могут помочь найти пару, однако иногда люди прячутся за красивой картинкой и придумывают себе новую личность, рассказала Москве 24 клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос. В этом плане проверка на наличие долгов и алиментов – шаг в реальность, заметила она.



Анастасия Кардиакос клинический психолог, психолог-педагог Конечно, если вы начинаете сталкерить человека и проверять его в избытке, то вопрос уже к вам. Но если вы решили на стадии знакомства проверить, например, не врет ли он, когда говорит, что не женат и не имеет детей, то можно посмотреть. Это помогает убедиться в собственной безопасности.

Также специалист подчеркнула, что подобные сервисы помогают выбрать партнера, исходя из собственного чувства комфорта. Психолог назвала нормальной ситуацию, когда мужчина или женщина не хочет связывать свою жизнь с человеком, у которого есть долги или ипотека. Однако она предупредила, что оценивать партнера только с одной стороны неправильно.

"Во время знакомства нужно смотреть на разные критерии: очень грустно, если мы измеряем человека только по количеству денег или по размеру талии или росту", – заметила она.

Эксперт считает, что в целом приложение с такой функцией поможет избежать неудобных вопросов про финансовое и семейное положение. Однако в будущем пара должна будет обсудить темы другого характера, которые тоже могут показаться некомфортными, предупредила специалист.





Анастасия Кардиакос клинический психолог, психолог-педагог Эти ресурсы не лишают нас ситуаций, где нам придется задавать серьезные вопросы. Возможно, это просто будет не в начале знакомства, а позднее. Поэтому нужно учиться общаться и спрашивать, а не пробивать через различные базы.

Кроме того, психолог призвала не затягивать виртуальное общение. По ее словам, важно ходить на свидания и созваниваться по видеосвязи, чтобы лучше узнать человека, а также расположить его к себе.