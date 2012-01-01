Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля, 13:38

Общество
Главная / Истории /

Психолог Кардиакос назвала минусы приложения для знакомств с проверкой кредитов

Вопрос безопасности? Стоит ли проверять долги партнера при первом знакомстве

В России планируют запустить сервис для знакомств, в котором можно будет проверить партнера на наличие долгов, кредитов и алиментов. Фото и видео при этом будут доступны не сразу, а только в случае совпадения интересов. Вместе с экспертом разбираемся, правильно ли начинать отношения с таких проверок.

Фото на потом

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Концепцию приложения для тех, кто нацелен на серьезные и длительные отношения, представили разработчики из Мурманска, сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Подбор – "вслепую": по задумке, поиск пары будет строиться на общих взглядах, прошлых отношениях, образе жизни и состоянии здоровья. При этом вся информация будет отображаться в анонимных анкетах в виде текста. Только в случае совпадения интересов пользователю удастся увидеть фото и видео потенциального партнера.

В России отсутствуют аналоги со слепым методом подбора и обработкой персональных данных. В представленных на рынке приложениях для знакомств идет перегрузка по визуальной составляющей: партнер подбирается не на основании рассудочных критериев для долгосрочных отношений, а поверхностно, по внешнему виду.
Павел Китов
лидер проекта

В свою очередь, чтобы пользователь мог узнать финансовое положение собеседника, планируется связать сервис со сторонними агрегатами и базами данных.

Перед поиском пользователь должен будет пройти первичное, а затем расширенное анонимное анкетирование: рассказать про свою семью, а после связаться по видео с администрацией платформы, чтобы высказать мнение на темы воспитания и здоровья. Все данные разработчики обещают шифровать.

Безопасность превыше всего

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Сервисы для знакомств действительно могут помочь найти пару, однако иногда люди прячутся за красивой картинкой и придумывают себе новую личность, рассказала Москве 24 клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос. В этом плане проверка на наличие долгов и алиментов – шаг в реальность, заметила она.

Конечно, если вы начинаете сталкерить человека и проверять его в избытке, то вопрос уже к вам. Но если вы решили на стадии знакомства проверить, например, не врет ли он, когда говорит, что не женат и не имеет детей, то можно посмотреть. Это помогает убедиться в собственной безопасности.
Анастасия Кардиакос
клинический психолог, психолог-педагог

Также специалист подчеркнула, что подобные сервисы помогают выбрать партнера, исходя из собственного чувства комфорта. Психолог назвала нормальной ситуацию, когда мужчина или женщина не хочет связывать свою жизнь с человеком, у которого есть долги или ипотека. Однако она предупредила, что оценивать партнера только с одной стороны неправильно.

"Во время знакомства нужно смотреть на разные критерии: очень грустно, если мы измеряем человека только по количеству денег или по размеру талии или росту", – заметила она.

Эксперт считает, что в целом приложение с такой функцией поможет избежать неудобных вопросов про финансовое и семейное положение. Однако в будущем пара должна будет обсудить темы другого характера, которые тоже могут показаться некомфортными, предупредила специалист.

Эти ресурсы не лишают нас ситуаций, где нам придется задавать серьезные вопросы. Возможно, это просто будет не в начале знакомства, а позднее. Поэтому нужно учиться общаться и спрашивать, а не пробивать через различные базы.
Анастасия Кардиакос
клинический психолог, психолог-педагог

Кроме того, психолог призвала не затягивать виртуальное общение. По ее словам, важно ходить на свидания и созваниваться по видеосвязи, чтобы лучше узнать человека, а также расположить его к себе.

Читайте также


Шмакова Екатерина

обществотехнологии

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика