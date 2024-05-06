Депутат ГД Милонов предложил создать на портале госуслуг раздел для знакомств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на портале госуслуг раздел, посвященный знакомствам. Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, в последние годы из РФ ушли иностранные сервисы для знакомств из-за санкционного давления Запада, однако в стране сохранилась сфера для онлайн-поиска пары.

"К сожалению, данная отрасль полнится всевозможными приложениями и сервисами, предлагающими помощь не в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнера на одну-две ночи", – сказал депутат.

Как считает Милонов, необходимо создать проверенное и надежное приложение, поэтому раздел на портале госуслуг станет логичной мерой. Он объяснил, что люди смогли бы безопасно искать себе пару для отношений и заводить знакомства.

В июне прошлого года Tinder окончательно перестал работать в России. На фоне этого компания VK разработала отдельное мобильное приложение для знакомств. Его создали для уже существующего внутреннего дейтинг-сервиса соцсети "VK Знакомства".

