Tinder ушел из России

Фото: The City/Михаил Голденков

Приложение для знакомств Tinder окончательно перестало работать в России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Tinder пропал из магазинов приложений Play Market и AppStore. В самом приложении россияне теперь не могут "свайпать" анкеты людей, программа сообщает об ошибке и просит зайти позже.

При этом отмечается, что Tinder позволяет зайти в аккаунт по меньшей мере на андроид-устройствах.

В начале мая компания Match Group, владеющая приложением Tinder, сообщила, что покинет российский рынок к 30 июня. В пакет компании также входят сервисы для знакомств Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish и другие.

30 мая Tinder начал уведомлять российских пользователей о прекращении работы в стране. На фоне ухода сервиса компания VK стала вести разработку отдельного мобильного приложения для знакомств.

Сервис знакомств Tinder завершит свою деятельность в России