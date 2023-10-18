Россияне стали чаще знакомиться онлайн с началом отопительного сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С началом отопительного сезона россияне стали чаще знакомиться онлайн. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование российского сервиса онлайн-знакомств.

По его информации, 7 и 8 октября количество новых пользователей сервиса упало на 9%, а число мэтчей – на 8%.

Однако уже после начала отопительного сезона ситуация изменилась. В субботу и воскресенье, 14 и 15 октября, количество времени, проведенного в приложении онлайн-знакомств, выросло на 10% и вернулось к значениям теплого времени года. За прошлые выходные количество образовавшихся пар выросло на 20%, а сами пользователи отправили подарков и сообщений на 10% больше.

Общее число регистраций в приложении с началом отопительного сезона выросло на 16%.

Психолог Лариса Милованова ранее назвала легкость и доступность главными преимуществами онлайн-знакомств. При этом, по ее словам, на сайтах знакомств мужчины нередко обманывают – они могут обращаться за материальной помощью. Злоумышленники предпочитают выдавать себя за врачей или психологов.

