На Украине слово "переговоры" назвали самым популярным в 2025 году

Фото: 123RF.com/edhar

Самым популярным на Украине в 2025 году выбрано слово "переговоры" по версии словаря современного украинского языка "Мыслово".

"Усилиями президента США (Дональда Трампа. – Прим. ред.), который обещал закончить войну за 24 часа, это слово находилось в центре общественного внимания в течение всего года", – говорится в материале на сайте словаря.

В статье отмечается, что среди значимых слов прошлого года второе место заняло "Мидас" – название операции НАБУ и САП, направленной на раскрытие коррупционной схемы в энергетическом секторе, в которой фигурируют бизнесмен Тимур Миндич, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, и представители украинского правительства.

Согласно данным словаря, самым употребляемым словом в 2024 году на Украине стало "бусификация", обозначающее принудительную мобилизацию. Словарь "Мыслово", созданный в 2012 году, фиксирует неологизмы, сленг и другие проявления современного украинского языка, а слова и их определения в него присылают пользователи.

Ранее стало известно, что "зумер" получило звание главного слова 2025 года. За него проголосовали 42% экспертов в опросе портала "Грамота.ру". На втором месте оказалось "выгорание", а третье заняло "ред-флаг".

При этом в числе претендентов рассматривались 12 слов, включая "промпт". Победитель отбирался через рейтинговое голосование экспертов со всех федеральных округов страны.