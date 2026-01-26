Форма поиска по сайту

26 января, 15:39

Общество

Слово "чилить" назвали самым популярным глаголом в России

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Слово "чилить" стало популярнейшим глаголом среди россиян за последние годы. Об этом в беседе с ТАСС рассказала ректор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ирина Краева.

Также популярно прилагательное "токсичный". Среди существительных эксперт выделила "вайб" и "глазурь". Причем последнее слово люди чаще всего используют в соцсетях, когда речь заходит о гламурных темах.

"И последнее, что мне понравилось, – это дубайский шоколад – чудесная жизнь на непонятные доходы", – поделилась Краева.

Ректор МГЛУ подчеркнула, что в настоящее время ведется активная работа по систематизации словарного состава, особенно в части заимствованных слов. Однако, по ее мнению, важно прививать у носителей языка ответственность за его использование и бережное отношение к нему.

Ранее стало известно, что "зумер" получило звание главного слова 2025 года. За него проголосовали 42% экспертов в опросе портала "Грамота.ру". На втором месте оказалось "выгорание", а третье заняло "ред-флаг".

При этом в числе претендентов рассматривались 12 слов, включая "промпт". Победитель отбирался через рейтинговое голосование экспертов со всех федеральных округов страны.

