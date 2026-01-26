Форма поиска по сайту

26 января, 18:03

Политика

Мединский рассказал о боях гренландцев на собачьих упряжках в ходе Второй мировой войны

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В период Второй мировой войны гренландцы активно использовали патрули на собачьих упряжках, рассказал помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Так он прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Гренландия является беззащитной автономией, а ее оборона состоит "из двух собачьих упряжек". По словам Мединского, в этом утверждении есть доля правды.

В период Второй мировой войны силы самообороны Гренландии действительно насчитывали около 15 человек, вооруженных винтовками и передвигавшихся на собачьих упряжках.

"Численность собак я не знаю, но, очевидно, упряжек было больше двух", – отметил он.

Мединский рассказал, что этим небольшим отрядам пришлось вступить в бой с немецкими вооруженными полярниками, тайно заброшенными на остров.

"Они вступили в боестолкновение, дальше – перестрелка, погоня: немцы, вероятно, на лыжах, гренландцы – на упряжках. Вьюга, мороз. Погиб один гренландец, и был взят в плен немецкий офицер", – поделился председатель РВИО.

Завершилась эта история, по словам Мединского, вмешательством американских сил. Гренландцы сообщили по радио о вторжении, после чего США направили к острову бомбардировщиков, которые "все разбомбили, и ничего не осталось".

Ранее Белый дом опубликовал на официальной странице в соцсети Х ироничную иллюстрацию, с помощью которой предложил Гренландии сделать выбор между США и союзом России и Китая.

Изображение разделено на две части. Слева – Белый дом, справа – Кремль и Великая китайская стена, а внизу – две собачьи упряжки с гренландским флагом.

