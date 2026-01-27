Трамп увеличил пошлины для Южной Кореи до 25%

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении торговых пошлин против Южной Кореи до 25% из-за того, что местные законодатели затягивают ратификацию соглашения со Штатами. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Законодательный орган Южной Кореи не выполняет условия соглашения с США. 30 июля 2025 года президент (Южной Кореи Ли Чжэ Мен. – Прим. ред.) и я достигли великолепного соглашения для обеих стран, и мы подтвердили эти условия во время моего визита в Корею 29 октября 2025 года. Почему законодательный орган Кореи не одобрил его?" – указал Трамп.

По его словам, повышение тарифов затронет поставки автомобилей, древесины, фармацевтических препаратов и прочих товаров.

Ранее Трамп объявил о пошлинах в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов из-за ситуации вокруг Гренландии. Они начнут действовать с 1 февраля и распространятся на все товары, направляемые в США. Кроме того, с 1 июня они будут увеличены до 25%.

В НАТО предупредили, что угрозы о введении пошлин США в отношении восьми стран Альянса подрывают трансатлантические отношения и способны привести к эскалации напряженности.