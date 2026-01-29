Форма поиска по сайту

29 января, 15:00

Политика

Путин назвал принципиальным создание полноценного палестинского государства

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность формирования полноценного палестинского государства, которое могло бы мирно и безопасно сосуществовать с Израилем. Об этом он заявил на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Мы с вами неоднократно обсуждали положение дела в зоне палестино-израильского конфликта и совместное усилие в целях выправления гуманитарной ситуацией в секторе Газа", – заявил он в ходе встречи.

Путин также подчеркнул, что создание палестинского государства в соответствии с решениями ООН способно заложить основу для устойчивого мира и долгосрочной стабильности во всем регионе.

В середине января президент США Дональд Трамп заявил о создании "Совета мира", который выступит временным органом управления в секторе Газа. В общей сложности в организацию пригласили вступить 58 стран, писали СМИ. В их числе – Россия и Украина, однако они еще не приняли решения по этому вопросу.

При этом Путин указывал, что Москва готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов. По его словам, РФ может сделать это, чтобы "поддержать палестинский народ и направить эти средства на восстановление сектора Газа и вообще на решение проблем Палестины".

