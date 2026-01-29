Певица МакSим провела гендер-пати на своем концерте в Тюмени

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Певица МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова. – Прим. ред.) провела гендер-пати на собственном концерте в Тюмени. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как рассказали журналисты, артистку в этом городе ждали много лет. В 2026 году она его посетила и исполнила хиты.

В ходе выступления пара будущих родителей попросила певицу раскрыть пол их ребенка. МакSим согласилась и сообщила супругам, что у них будет мальчик. После этого остальные зрители начали кричать и аплодировать.

По окончании шоу артистка спустилась в зал и устроила фанатам небольшую автограф-сессию. Выходя с концерта, поклонники продолжали петь одну из самых популярных песен певицы "Знаешь ли ты".

Ранее МакSим рассказала, что ей поступило предложение снять художественный фильм про ее жизнь. Подробности съемок неизвестны. Кроме того, артистка начала писать вторую книгу. Первая ее автобиография была выпущена в 2016 году.