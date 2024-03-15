"Она не робот": как фанаты отреагировали на творческую паузу певицы МакSим

Певица МакSим объявила о творческой паузе в карьере: она призналась, что в настоящее время "копит энергию" для будущих выступлений. Почему она могла принять такое решение и как на заявление отреагировали фанаты, расскажет Москва 24.

"Концерты – это не работа мясником"

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Слова МакSим (настоящее имя артистки – Марина Абросимова) о приостановке концертной деятельности появились в официальной группе певицы в соцсети "ВКонтакте" 11 марта. Она подчеркнула, что ей нужна пауза, так как необходимо накопить энергию для дальнейших выступлений.





МакSим певица Я себя поймала на мысли, что мне нужно время для того, чтобы выдохнуть. Все-таки концерты – это не работа мясником, это такая правда, такая сущность, особенно в моем случае, потому что я писала эти тексты, музыку и каждый раз ее проживаю. Для того чтобы отдавать свою энергию, я должна ее накопить. Этим я сейчас и занимаюсь.

При этом телеграм-канал Mash утверждает, что приостановка концертной деятельности не коснется закрытых корпоративов. Однако там певица якобы собирается выступать только под фонограмму. Отмечается, что стоимость одного концерта сейчас три миллиона рублей (раньше – 4,5 миллиона), в райдере – чай, соки, фруктовая тарелка в гримерке и автомобиль представительского класса для перемещения по городу.

По данным ряда СМИ, МакSим могла уйти с большой сцены и отказаться от исполнения своих хитов вживую из-за последствий лечения от алкогольной зависимости. В тяге к спиртному она призналась в июле 2023 года – тогда же она рассказала, что проходит курс в реабилитационной клинике. До этого события фанаты требовали от директора исполнительницы дать ей отдых, так как певице стало плохо во время концерта в Сочи. За срыв выступления МакSим тогда пришлось извиняться перед поклонниками.

Летом 2021-го МакSим также приостанавливала концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. Певицу госпитализировали с поражением легких, вследствие чего подключали к аппарату ИВЛ и вводили в состояние искусственной комы. После этого артистка не выступала почти год.

"Правильно, Марина!"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Заявление МакSим о приостановке концертной деятельности вызвало яркую реакцию в Сети: некоторые даже вспомнили о теориях заговора.

"Сначала о приостановке концертной деятельности на неопределенный срок объявила Юлия Зиверт (более известная как Zivert. – Прим. ред.), позже Полина Гагарина, теперь же МакSим. <…> Может, это какой-то новый флешмоб, а все мы не в курсе?" – предположил Владимир Горелик.

Но большинство комментаторов едины во мнении: МакSим наконец поняла, что для полноценного возвращения на сцену после проблем со здоровьем необходимо максимальное восстановление.





пользователь Евгений Фокин Я когда посмотрел вчера ее заявление, немного расстроился, что в этом году не увижу Марину. Но потом как-то отпустило, потому что я ее понимаю: ей сейчас нужно отдохнуть и накопить энергию для нас, поклонников.

"Реабилитация после лечения должна быть. Более того, для хороших творческих идей должно быть вдохновение. Потому как пустая техническая музыка не дарит ничего воодушевляющего и не приносит ничего нового в творчестве. Хорошо восстановиться Марине, набраться сил и найти новое вдохновение", – подчеркнул Антон Маньшев.

Многие пользователи решили поддержать певицу в ее непростом положении и пожелали ей скорейшего выздоровления.





пользователь Солнышко Лучистое Правильно, Марина! Выдыхай, береги себя, восстановись как следует и никогда не гробь себя ради работы и фанатов!

"После каждой работы организму нужен отдых!" – написал Виктор Баранов.

"Нужно время, просто чтобы восстановиться. А работа может и подождать. Главное – сейчас себя поберечь", – уверен Ли Хан.

"Полностью с ней согласен, умничка. Она не робот, чтобы разрывать себя на гастроли и концерты. Пускай лучше семье время уделяет", – поддержал певицу Вячеслав Стр.

А одна из пользовательниц отметила: какой бы выбор ни сделала МакSим, главное – чтобы самой певице было от этого хорошо. Ведь рано или поздно у любого может наступить выгорание, заключила она.