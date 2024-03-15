"Она не робот": как фанаты отреагировали на творческую паузу певицы МакSим

Певица МакSим объявила о творческой паузе в карьере: она призналась, что в настоящее время "копит энергию" для будущих выступлений. Почему она могла принять такое решение и как на заявление отреагировали фанаты, расскажет Москва 24.
"Концерты – это не работа мясником"
Слова МакSим (настоящее имя артистки – Марина Абросимова) о приостановке концертной деятельности появились в официальной группе певицы в соцсети "ВКонтакте" 11 марта. Она подчеркнула, что ей нужна пауза, так как необходимо накопить энергию для дальнейших выступлений.
При этом телеграм-канал Mash утверждает, что приостановка концертной деятельности не коснется закрытых корпоративов. Однако там певица якобы собирается выступать только под фонограмму. Отмечается, что стоимость одного концерта сейчас три миллиона рублей (раньше – 4,5 миллиона), в райдере – чай, соки, фруктовая тарелка в гримерке и автомобиль представительского класса для перемещения по городу.
По данным ряда СМИ, МакSим могла уйти с большой сцены и отказаться от исполнения своих хитов вживую из-за последствий лечения от алкогольной зависимости. В тяге к спиртному она призналась в июле 2023 года – тогда же она рассказала, что проходит курс в реабилитационной клинике. До этого события фанаты требовали от директора исполнительницы дать ей отдых, так как певице стало плохо во время концерта в Сочи. За срыв выступления МакSим тогда пришлось извиняться перед поклонниками.
Летом 2021-го МакSим также приостанавливала концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. Певицу госпитализировали с поражением легких, вследствие чего подключали к аппарату ИВЛ и вводили в состояние искусственной комы. После этого артистка не выступала почти год.
"Правильно, Марина!"
Заявление МакSим о приостановке концертной деятельности вызвало яркую реакцию в Сети: некоторые даже вспомнили о теориях заговора.
"Сначала о приостановке концертной деятельности на неопределенный срок объявила Юлия Зиверт (более известная как Zivert. – Прим. ред.), позже Полина Гагарина, теперь же МакSим. <…> Может, это какой-то новый флешмоб, а все мы не в курсе?" – предположил Владимир Горелик.
Но большинство комментаторов едины во мнении: МакSим наконец поняла, что для полноценного возвращения на сцену после проблем со здоровьем необходимо максимальное восстановление.
"Реабилитация после лечения должна быть. Более того, для хороших творческих идей должно быть вдохновение. Потому как пустая техническая музыка не дарит ничего воодушевляющего и не приносит ничего нового в творчестве. Хорошо восстановиться Марине, набраться сил и найти новое вдохновение", – подчеркнул Антон Маньшев.
Многие пользователи решили поддержать певицу в ее непростом положении и пожелали ей скорейшего выздоровления.
"После каждой работы организму нужен отдых!" – написал Виктор Баранов.
"Нужно время, просто чтобы восстановиться. А работа может и подождать. Главное – сейчас себя поберечь", – уверен Ли Хан.
"Полностью с ней согласен, умничка. Она не робот, чтобы разрывать себя на гастроли и концерты. Пускай лучше семье время уделяет", – поддержал певицу Вячеслав Стр.
А одна из пользовательниц отметила: какой бы выбор ни сделала МакSим, главное – чтобы самой певице было от этого хорошо. Ведь рано или поздно у любого может наступить выгорание, заключила она.
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