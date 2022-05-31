МакSим даст первый концерт после долгого перерыва

Фото: личный архив певицы
Певица МакSим, которая прошлым летом боролась с тяжелой болезнью и вместе с врачами одержала победу над ней, возвращается к активной творческой деятельности. 17 июня, спустя почти год молчания, она даст сольный концерт.
Не сдавалась и сама Марина: она стремилась к жизни и уже в декабре впервые появилась на публике: артистка посетила "Золотой граммофон".
Возвращение МакSим состоится 17 июня в Зеленом театре ВДНХ. Именно здесь, на открытом воздухе, певица даст свой первый после длительного перерыва концерт и порадует зрителей хитами.
Артистка признается, что отчетливо ощущала поддержку людей во время болезни, и теперь хочет выразить всем свою искреннюю благодарность. "Спасибо" станет главным словом на этом мероприятии: неслучайно предстоящий концерт будет называться именно так.
МакSим – певица, музыкальный продюсер, автор и исполнитель. Ее творчество принесло ей более 90 наград. Она дважды была удостоена звания заслуженного артиста – в Татарстане и Карачаево-Черкесии, стала обладательницей более чем 15 статуэток премии "Золотой граммофон" и единственной певицей, семь синглов которой занимали первые места в радиочартах стран СНГ.
Новый сезон открылся в Зеленом театре ВДНХ 28 мая. Концерты эстрадных артистов, театральные постановки, юмористические шоу и творческие вечера будут проходить там до конца лета. 3 июня зрители увидят концерт "Чиж&Co", помимо этого, в течение сезона запланированы выступления группы "Моральный кодекс", композитора Кирилла Рихтера, Ирины Дубцовой, Александра Малинина и других.
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