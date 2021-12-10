Певица МакSим получила премию "Золотой граммофон" вместе с врачами-реаниматологами

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Певица МакSим вышла на сцену музыкальной премии "Золотой граммофон" вместе с врачами-реаниматологами.

"Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, врачами-реаниматологами", – сказала артистка.

Премию МакSим получила за песню "Спасибо". Композиция много недель продержалась в хит-параде "Русского Радио".

Артистка была госпитализирована с 40-процентным поражением легких 15 июня. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.

3 августа представитель MaкSим рассказала, что певицу окончательно вывели из медикаментозного сна.

