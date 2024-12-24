"КП": дорогостоящее лечение певицы Макsим оплачивал ее бывший муж

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Дорогостоящее лечение певицы Макsим (настоящее имя – Марина Абросимова. – Прим. ред.) оплачивал ее бывший муж Антон Петров. Об этом рассказали ее близкие друзья, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Когда Марина заболела, Антон оплачивал ей VIP-палату и лекарства", – поделились собеседники издания.

По их словам, Петров взял на себя все расходы, когда Макsим попала в больницу с поражением легких после коронавируса в 2021 году. Он также приобрел квартиру для их дочери Марии в элитном жилом комплексе. Кроме того, Петров купил певице белый Maybach за 10 миллионов рублей, однако позже артистка решила продать машину.

Отношения МакSим и ее бывшего мужа продлились с 2014 по 2015 год.

О своем решении прекратить концертную деятельность артистка рассказала в марте этого года. По словам МакSим, здоровье не позволяет ей ездить в долгосрочные туры.

Летом 2021 года певица уже приостанавливала концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. Тогда МакSим госпитализировали с поражением легких, вследствие чего подключали к аппарату ИВЛ и вводили в состояние искусственной комы. После этого артистка не выступала почти год.