МакSим заявила о завершении концертной деятельности по состоянию здоровья

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Здоровье не позволяет певице Марине Абросимовой, более известной как МакSим, ездить в долгосрочные туры. О своем решении прекратить концертную деятельность артистка рассказала на стриме, сообщает телеканал "360".

Летом 2021 года исполнительница тяжело перенесла заболевание ковидом. Она долгое время пролежала в коме, после чего врачи не были уверены, что она встанет на ноги. Тем не менее МакSим не только начала заново ходить, но и научилась вновь читать и говорить.

"Несмотря на новую волну популярности, и сколько бы это ни было денег, сколько бы это ни стоило, я пока чувствую, что имею право поддаться этому чувству и не врать самой себе", – заявила исполнительница.

Как отметила сама МакSим, путь выздоровления ей помог пройти ее собственный потенциал. Оставить большую сцену певица решила ради семьи и своих дочерей.

Ранее стало известно, как фанаты артистки отреагировали на творческую паузу своего кумира. Большинство поклонников сошлись во мнении, что МакSим необходима реабилитация после перенесенного заболевания. Интернет-пользователи также пожелали ей творческих успехов и скорейшего выздоровления.



Певица МакSим перенесла ближайшие концерты из-за необходимости лечения