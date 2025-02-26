Певица МакSим сообщила о планах снять фильм о своей жизни

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Российская певица и продюсер МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) рассказала, что ей поступило предложение о съемке художественного фильма про ее жизнь. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на комментарий артистки.

"Постараемся передать эмоционально все те моменты, о которых я не могла раньше рассказывать", – отметила артистка.

При этом подробности съемок пока неизвестны. Кроме того, певица начала писать вторую книгу. Первая автобиография исполнительницы под названием "Это же я" была выпущена в 2016 году.

16 июня 2021 года МакSим была доставлена в больницу с 40-процентным поражением легких. У нее диагностировали пневмонию. С 19 июня исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом тесты на COVID-19 были отрицательные.

Спустя время PR-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала, что у певицы зафиксировали 75-процентное поражение легких. Уже в июле состояние артистки стало улучшаться, несмотря на информацию в СМИ об отказе правого легкого и увеличении в нем кист и полостей.

В начале августа MaкSим окончательно вывели из медикаментозного сна. Затем артистка вышла на связь и поблагодарила медиков и всех, кто переживал за нее. В середине месяца исполнительница была выписана из больницы.

1 сентября МакSим впервые появилась на публике, отправив дочь в школу, а 17 июня 2022 года певица дала сольный концерт.

В марте 2023 года МакSим стало плохо во время концерта в "Розе холл" в Сочи. Певица извинилась перед фанатами за сорванное выступление. Она рассказала, что у нее закружилась голова, повысилось давление и пропал голос.

В апреле артистка вновь вышла на сцену в плохом самочувствии в Твери. Администратор тверского фан-клуба артистки Виктория Титова рассказала, что певица во время исполнения концерта не попадала в ноты, плохо двигалась на сцене и забывала слова песен. В связи с этим МакSим приняла решение перенести ближайшие концерты из-за лечения.

Летом 2023 года исполнительница призналась, что у нее есть алкогольная зависимость. Она заявила, что слишком рано после тяжелого заболевания начала гастролировать. По ее словам, это стало причиной употребления спиртного. Именно поэтому МакSим начала курс лечения в реабилитационной клинике.

На этом фоне в марте прошлого года МакSим решила прекратить концертную деятельность. Однако уже в июне певица выступила перед зрителями на фестивале в Новосибирске. Она призналась, что очень соскучилась по выступлениям.

