Певица МакSим выступила в Новосибирске впервые после долгого перерыва

Фото: телеграм-канал "НГС – новости Новосибирска"

Певица МакSим впервые после болезни выступила перед зрителями на фестивале в Новосибирске. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".

Фестиваль под названием "Черника Music Fest" прошел в выходные, 15 и 16 июня, в парке "Арена". Помимо МакSим, перед публикой также выступили другие современные исполнители и блогеры, например Мия Бойко, Дава, Элджей, Эльдар Джарахов.



МакSим же предстала перед слушателями в нежно-белом платье. Она призналась, что очень соскучилась по выступлениям.

Летом 2021 года исполнительница тяжело перенесла заболевание COVID-19. Она долгое время пролежала в коме, после чего врачи не были уверены, что она встанет на ноги. Тем не менее МакSим не только начала заново ходить, но и научилась вновь читать и говорить.

Спустя время певица записала для фанатов видео из рехаба, в котором рассказала, что лечится от алкогольной зависимости. Она пояснила, что слишком рано после тяжелого заболевания начала гастролировать, из-за чего пристрастилась к употреблению спиртного.

Затем МакSим приняла решение прекратить концертную деятельность, так как здоровье не позволяло ей ездить в долгосрочные туры.

Фанаты артистки отреагировали на творческую паузу певицы. Большинство поклонников сошлись во мнении, что МакSим необходима реабилитация после перенесенного заболевания. Интернет-пользователи также пожелали ей творческих успехов и скорейшего выздоровления.

