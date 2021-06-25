PR-менеджер МакSим сообщила о 75-процентном поражении легких артистки

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Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала о состоянии певицы Марины Максимовой (сценический псевдоним – МакSим), которая проходит лечение из-за проблем с органами дыхания. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Марина по-прежнему находится на ИВЛ. Сатурация низкая, поражение легких обширное, эти показатели у нее уже неделю без изменений", – заявила Богушевская.

Менеджер добавила, что врачи сообщили о 75% поражения легких певицы. Женщина находится в стабильно тяжелом состоянии и была переведена в группу пациентов с тяжелым поражением дыхательных путей КТ4.

Певица МакSим попала в больницу с тяжелым поражением легких в начале июня, однако тест на коронавирус дал отрицательный результат. В ходе лечения артистку перевели на ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы.