Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Состояние госпитализированной с пневмонией певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, остается без изменений, она по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки.

"Пока ситуация такая же", – заявила она, комментируя состояние певицы.

По ее словам, у МакSим до сих пор не диагностировали коронавирус. Медики продолжают лечение артистки от пневмонии.

"Сейчас ей уже тесты не делают, картинка по лечению ясна, поэтому нет необходимости", – уточнила представитель.

Ранее стало известно, что МакSим госпитализировали в больницу с 40-процентным поражением легких. Певице диагностировали пневмонию, причем ПЦР-тесты показали отрицательный результат.

Сообщалось, что МакSим подключена к аппарату ИВЛ и находится в состоянии искусственной комы.