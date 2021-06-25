Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

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Состояние госпитализированной с пневмонией певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, остается без изменений, она по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки.
"Пока ситуация такая же", – заявила она, комментируя состояние певицы.
По ее словам, у МакSим до сих пор не диагностировали коронавирус. Медики продолжают лечение артистки от пневмонии.
"Сейчас ей уже тесты не делают, картинка по лечению ясна, поэтому нет необходимости", – уточнила представитель.
Ранее стало известно, что МакSим госпитализировали в больницу с 40-процентным поражением легких. Певице диагностировали пневмонию, причем ПЦР-тесты показали отрицательный результат.
Сообщалось, что МакSим подключена к аппарату ИВЛ и находится в состоянии искусственной комы.
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