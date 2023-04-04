Певица МакSим перенесла ближайшие концерты из-за необходимости лечения

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Певица МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова. – Прим. ред.) перенесла ближайшие концерты из-за необходимости лечения.

"Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур", – написала певица в своем аккаунте в Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В посте МакSим также поблагодарила поклонников за поддержку, которую они оказывают. В то же время она добавила, что в ее коллективе существуют недопонимания, которые она надеется решить при личном разговоре, а не в соцсетях.

В свою очередь, администратор тверского фан-клуба артистки Виктория Титова рассказала "360", что тур МакSим необходимо в срочном порядке приостановить.

"Как только МакSим вышла на сцену, мы с ребятами фан-клуба сразу поняли, что с нашей артисткой происходит что-то странное. Она в беде и ее нужно спасать", – отметила Титова.

По ее словам, певица выглядела неузнаваемо, а во время исполнения – не попадала в ноты, плохо двигалась на сцене и забывала слова песен. Кроме того, артистка часто давала микрофон в зал и не вышла на бис. Также не случилась и встреча с фанатами. Ее концертный директор Павел Назаров тогда сообщил о неважном самочувствии МакSим.

Администратор фан-клуба подчеркнула, что здоровье певицы поклонникам дороже всего, в связи с этим слова концертного директора о том, что фан-клуб ничего не сделал для артистки, очень обидели его участников. Титова добавила, что клуб вместе с МакSим уже 15 лет и действительно обеспокоен состоянием ее здоровья.

"Советуем сдавать билеты на ближайшие концерты тура, многие ребята уже сдали и продолжают это делать. А Марине желаем восстановить все силы, артист должен жить, не угасать, она нам нужна", – заключила женщина.

18 марта певице МакSим стало плохо во время собственного концерта в "Роза холле" в Сочи. Из-за этого пришлось остановить выступление. Позже артистка извинилась перед поклонниками, отметив, что всегда выкладывается максимально, но никто не застрахован от плохого самочувствия.

В апреле произошла ситуация в Твери, когда артистка вновь вышла на сцену в плохом самочувствии. Однако тогда певица не прокомментировала свое состояние.



Певица МакSим прокомментировала сорванный в Сочи концерт

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