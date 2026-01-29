Глава ГРУ Костюков заявил, что делегация Украины была в грустном настроении в Абу-Даби

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

У украинской делегации на переговорах в Абу-Даби было грустное настроение. Об этом рассказал глава российской переговорной группы, начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба Игорь Костюков, отвечая на соответствующий вопрос телеканала "Россия 1".

При этом у представителей российской стороны настроение было хорошее, отметил он.

Трехсторонние переговоры между делегацими РФ, США и Украины состоялись в Абу-Даби 23 и 24 января. Следующий раунд запланирован на 1 февраля. По словам госсекретаря США Марко Рубио, он будет двусторонним, однако Вашингтон сможет присоединиться.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что новая встреча будет длительной. По его словам, модальности переговоров еще продолжают согласовываться. В частности, до 1 февраля будут решаться все вопросы, касающиеся формата мероприятия.