28 января, 21:37

Политика
Рубио: новый раунд переговоров по урегулированию на Украине будет двусторонним

Новый раунд переговоров по урегулированию на Украине будет двусторонним – Рубио

Фото: ТАСС/EPA/SHAWN THEW

Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию будет двусторонним, однако Вашингтон сможет присоединиться, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в сенате, передает РИА Новости.

Он добавил, что спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер не примут участия в будущем раунде переговоров.

По словам Рубио, их закрытый формат дает возможность сторонам легче находить гибкие решения, поскольку постоянное публичное обсуждение не только осложняет диалог, но и создает дополнительное политическое давление.

При этом в настоящий момент остается нерешенным территориальный вопрос. Госсекретарь США также высказался о гарантиях безопасности Украины.

Он подчеркнул, что каждая из концепций, продвигаемая Европой, требует от Вашингтона "твердых обязательств", которые означают потенциальное вовлечение в будущий конфликт. Помимо этого, обязательно предлагается разместить на Украине европейские силы.

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной состоялись в Абу-Даби 23 и 24 января. Следующий раунд состоится 1 февраля.

Белый дом назвал встречу "исторической". В Кремле отметили, что сам факт начала обсуждения экспертами сложных тем, связанных с урегулированием конфликта на Украине, можно считать прогрессом.

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

