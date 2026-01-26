Белый дом назвал историческими состоявшиеся трехсторонние переговоры по Украине

Фото: 123RF.com/naturetron

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала историческими состоявшиеся в ОАЭ трехсторонние переговоры по Украине. Ее заявления, сделанные во время брифинга, передает ТАСС.

Ливитт отметила, что эта встреча не получила широкого освещения.

"Команда президента США действительно усадила обе стороны (РФ и Украину. – Прим. ред.) этой войны за стол переговоров, чтобы продвинуться ближе к миру", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Она также рассказала, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, которые входят в состав американской делегации, постоянно передают главе Белого дома Дональду Трампу информацию о ходе трехсторонних переговоров.

Кроме того, Ливитт сообщила, что не знает, собирается ли Трамп провести телефонный разговор с Владимиром Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Президент по-прежнему активно участвует в процессе", – подытожила пресс-секретарь Белого дома.

Переговоры РФ, Украины и США прошли в Абу-Даби 23 января. В администрации Белого дома сообщили, что встреча была продуктивной.

Переговоры продолжились 24 января. Как рассказал Зеленский, стороны обсуждали мирный план из 20 пунктов. Он уточнил, что затрагивалось множество проблемных вопросов.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дружелюбие вряд ли возможно на нынешней стадии переговоров. Он также призвал не говорить об их отдельных положениях.

Следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби может пройти 1 февраля.

