Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 12:15

Политика

Песков заявил, что дружелюбие маловероятно на нынешней стадии переговоров по Украине

Фото: kremlin.ru

Дружелюбие вряд ли возможно на нынешней стадии переговоров по урегулированию на Украине. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Но если пытаться чего-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить", – добавил представитель Кремля.

Песков также призвал не говорить об отдельных положениях переговоров по Украине. Встречи ведутся на экспертном уровне, работу ведет рабочая группа. Контакты в прямом таком формате находятся на начальной стадии.

Первая часть переговоров России, США и Украины прошла в Абу-Даби 23 января. СМИ со ссылкой на администрацию Белого дома указали, что она была продуктивной. Вторая часть встречи состоялась 24 января.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, стороны в Абу-Даби обсуждали мирный план из 20 пунктов. Помимо этого, уточнил он, обсуждалось множество проблемных вопросов.

Следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби может пройти 1 февраля

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика