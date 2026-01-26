Песков заявил, что дружелюбие маловероятно на нынешней стадии переговоров по Украине

Фото: kremlin.ru

Дружелюбие вряд ли возможно на нынешней стадии переговоров по урегулированию на Украине. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Но если пытаться чего-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить", – добавил представитель Кремля.

Песков также призвал не говорить об отдельных положениях переговоров по Украине. Встречи ведутся на экспертном уровне, работу ведет рабочая группа. Контакты в прямом таком формате находятся на начальной стадии.

Первая часть переговоров России, США и Украины прошла в Абу-Даби 23 января. СМИ со ссылкой на администрацию Белого дома указали, что она была продуктивной. Вторая часть встречи состоялась 24 января.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, стороны в Абу-Даби обсуждали мирный план из 20 пунктов. Помимо этого, уточнил он, обсуждалось множество проблемных вопросов.