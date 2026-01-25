Зеленский заявил, что в Абу-Даби обсуждался мирный план из 20 пунктов

Фото: Getty Images/NurPhoto/Nicolas Economou

Делегации России, США и Украины в ходе переговоров в Абу-Даби обсуждали мирный план из 20 пунктов. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким.

Он отметил, что впервые за долгое время в переговорах участвовали не только дипломаты, но и военные. Помимо плана по урегулированию украинского конфликта, обсуждалось также множество проблемных вопросов.

По словам Зеленского, Россия и Украина имеют разные мнения, при этом США намерены найти компромисс. Трехсторонние встречи проводятся именно для того, чтобы найти решение. При этом готовы к этому должны быть все стороны, в том числе американская.

Первая часть трехсторонних переговоров прошла 23 января. СМИ, ссылаясь на администрацию Белого дома, сообщили, что она была продуктивной.

Второй день переговоров по Украине состоялся 24 января. По данным журналистов, американская сторона в ходе консультаций проявляла достойную выдержку. Спустя несколько часов стало известно, что рабочая встреча завершилась, и российская делегация вернулась в отель.

Кроме того, журналисты писали, что следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта может пройти в Абу-Даби уже на следующей неделе.