Песков призвал не говорить об отдельных положениях переговоров по Украине

Фото: kremlin.ru

Обсуждать отдельные положения переговорного процесса по Украине неверно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского в Давосе выводить войска из Донбасса.

"Наша позиция очень хорошо известна. "Формула Анкориджа" была оговорена, и было достигнуто соответствующее понимание с американскими переговорщиками и с президентом (США Дональдом. – Прим. ред) Трампом", – уточнил он.

По словам Пескова, переговоры ведутся на экспертном уровне, работу ведет рабочая группа. Контакты в прямом таком формате находятся на начальной стадии.

"Сейчас говорить об отдельных каких-то положениях тех вопросов, которые на повестке дня, было бы неверно. Тем более делать это в публичном формате", – добавил представитель Кремля.

При этом он считает ошибочным рассчитывать на высокую результативность первых трехсторонних контактов по украинскому урегулированию. Песков указал, что на повестке дня сложные вопросы, однако сам факт того, что в конструктивном ключе эти контакты начались, можно оценивать положительно. Впереди предстоит много работы, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

В то же время представитель Кремля сообщил, что ожидать дружелюбия на встречах по урегулированию по Украине вряд ли можно, "но если они идут, то нужно чего-то попытаться достичь". Продолжение трехсторонних переговоров запланировано на следующую неделю, однако точной даты пока нет, добавил Песков.

Первая часть переговоров России, США и Украины прошла 23 января в Абу-Даби. СМИ со ссылкой на администрацию Белого дома указали, что она была продуктивной. Вторая часть встречи состоялась 24 января. По словам журналистов, американская сторона во время консультаций проявляла достойную выдержку.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, стороны в Абу-Даби обсуждали мирный план из 20 пунктов. Помимо этого, уточнил он, обсуждалось множество проблемных вопросов.