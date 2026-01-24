Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными

Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что стороны в ходе трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби успели многое обсудить, а также назвал разговоры конструктивными.

"Главное, на чем сосредоточились обсуждения – это возможные параметры завершения (конфликта. – Прим. ред.)", – отметил Зеленский.

Он добавил, что в ходе беседы был поднят вопрос о необходимых гарантиях в сфере безопасности для прекращения военных действий.

Также он подтвердил, что Украина готова к новому раунду переговоров с РФ и США, который потенциально состоится на следующей неделе. По его словам, военные уже определили перечень вопросов на предстоящую встречу.

Первая часть трехсторонних переговоров прошла 23 января. СМИ, ссылаясь на администрацию Белого дома, сообщили, что она была продуктивной.

Зеленский отмечал, что на переговорах должны были обсуждать вопрос Донбасса. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по урегулированию украинского конфликта ведется и продвигается.

Второй день переговоров по Украине состоялся 24 января. По данным журналистов, американская сторона в ходе консультаций проявляла достойную выдержку. Спустя несколько часов стало известно, что рабочая встреча завершилась, и российская делегация вернулась в отель.

Кроме того, журналисты писали, что следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта может пройти в Абу-Даби уже на следующей неделе.